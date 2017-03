Giết người tình, quăng xác

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Chơn (SN 1974, ngụ ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc).

Người nhà của chị Chơn cho biết tài sản chị mang theo gồm: 2,8 triệu đồng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền đều không bị mất. Khi đi chị Chơn chạy môtô BS: 60B5-103.95 nhưng chiếc xe không có ở hiện trường.

Tên Phan Công Trung tại Bệnh viện Đồng Nai



Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án giết người. Cùng lúc này, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận một ca cấp cứu do gia đình đưa đến là Phan Công Trung (SN 1980, ngụ huyện Xuân Lộc) trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc độc tự tử. Cơ quan điều tra xác định Trung có liên quan trực tiếp đến cái chết của chị Chơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù biết chị Chơn đã có gia đình nhưng Trung vẫn thường lén lút quan hệ tình cảm. Sau một thời gian quen biết nhau, chị Chơn phát hiện Trung là người đã có vợ và hai con nên nhiều lần chủ động đề nghị chia tay. Trung không đồng ý mà còn tỏ ra ghen tuông.

Đêm 16-10, Trung thủ sẵn dao rồi hẹn gặp chị Chơn để nói chuyện. Khi chị Chơn tiếp tục đòi chấm dứt mọi chuyện thì bất ngờ Trung rút dao đâm chị nhiều nhát. Gây án xong, Trung tưởng chị Chơn đã chết nên chở xác nạn nhân bỏ bên đường rồi về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu.

Chiều 18-10, cơ quan công an xác định có một đối tượng đã giúp Trung chở xác nạn nhân bằng xe máy đi quăng ở vệ đường. Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ.