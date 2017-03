Giết người tình rồi tự tử

Công an tỉnh Long An vẫn đang điều tra về cái chết của ông Lý Thành Đài (SN 1974) và bà Hồ Thị Bạch Yến (SN 1974) tại nhà riêng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa - Long An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đài có vợ ở TPHCM nhưng đã ly hôn. Năm 2005, ông đưa người con tên Lý Văn Toàn (SN 2005) về xã Mỹ Hạnh Nam sinh sống. Trong thời gian đi làm phụ hồ, ông Đài quen bà Yến (bán ở một quán cà phê) và thỉnh thoảng đưa về nhà ngủ qua đêm. Gần đây, giữa ông Đài và bà Yến thường xuyên gây gổ về chuyện tiền bạc. Ông Đài gửi con trai vào chùa Linh Phước ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. Chiều 31-10, người dân phát hiện ông Đài và bà Yến nằm chết cạnh nhau trong nhà, kế bên có bức thư tuyệt mệnh: “Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”. Cơ quan điều tra xác định khả năng ông Đài đâm chết bà Yến, sau đó tự tử vì tại hiện trường có nhiều dao, kéo dính máu. Theo H.Minh (NLĐ)