Giết người tình rồi tự tử bằng nước mắm

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Ngày 12-4, CQĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lưu Hoàng Minh để điều tra về tội giết người.Năm 2011, Minh thuê nhà trọ của gia đình Mai Thị Thanh Tuyền (SN 1998, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để làm công nhân. Thời gian này, Minh đem lòng yêu và cũng nhận được tình cảm từ Tuyền.Biết chuyện, do Tuyền còn quá nhỏ nên gia đình ngăn cản. Đến tháng 2-2013, Tuyền chính thức nói lời chia tay với Minh nhưng Minh không đồng ý. Sau đó, Tuyền nảy sinh tình cảm với S. - một thanh niên làm chung ở xưởng sản xuất bánh tráng gần nhà.Minh thường xuyên theo dõi giờ đi làm, giờ về và những cuộc hẹn hò của Tuyền. Chiều 24-3, Minh đến nơi Tuyền làm việc thì thấy Tuyền tay trong tay với S. Bực tức, Minh đánh nhau với S. nhưng được mọi người can ngăn.Sáng 25-3, Minh đến nhà Tuyền năn nỉ nối lại tình xưa nhưng Tuyền không đồng ý và đuổi Minh về. Bất ngờ, Minh dùng vũ lực đánh và bóp cổ rồi dùng dao đâm vào ngực người tình cũ. Thấy Tuyền nằm bất động, Minh lấy gối đắp lên mặt rồi bỏ về phòng trọ.Tuyền được mẹ ruột phát hiện trong tình trạng nguy kịch, chỉ nói được một câu “Minh đâm” rồi ngất lịm. Do được cấp cứu kịp thời nên Tuyền may mắn sống sót. Riêng Minh, sau khi đâm Tuyền, Minh về nhà trọ dùng kim tiêm bơm nước mắm vào tĩnh mạch, lấy dao đâm vào ngực rồi tiếp tục bơm nước mắm vào vết thương ở ngực đến ngất xỉu.Tổ trưởng tổ dân phố đến hỏi vụ việc thì phát hiện Minh bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Sau khi con gái xuất viện, gia đình Tuyền đã có đơn tố cáo yêu cầu bồi thường và xử lý hình sự. Ngày 12-4, khai với CQĐT, Minh thú nhận do yêu Tuyền sâu đậm và ghen tuông nên đã ra tay hạ sát người tình cũ.