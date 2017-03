Giết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Trước đó, chiều 18-4, do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Lê Ngọc Tú (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) mang theo một con dao và thuốc trừ sâu đến gặp bạn gái là Nguyễn Thị Huyền Tr. (quê Cư M’gar, Đắk Lắk) - sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng để “giải quyết”. Tú chở Tr. đến phòng trọ Hoa Mai nói chuyện. Trong lúc hai bên đang to tiếng, Tú bất ngờ rút dao nhọn xông tới đâm nhiều nhát vào bạn gái khiến Tr. gục xuống. Sau đó Tú uống thuốc trừ sâu để tự tử. Phát hiện vụ việc, chủ nhà trọ Hoa Mai đã trình báo cơ quan công an và đưa hai người đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Tr. đã tử vong, còn Tú được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Được biết hoàn cảnh gia đình Tú khó khăn, bản thân đang làm hồ sơ đi xin việc thì xảy ra chuyện. Vào sáng ngày xảy ra vụ án mạng, trên trang Facebook cá nhân của Tr. có đăng status với nội dung: “Có ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với”. Khi bạn bè hỏi Tr. gặp vấn đề gì thì Tr. không trả lời. Trên trang Facebook, Tr. cũng chia sẻ nhiều tâm trạng không vui về mối quan hệ tình cảm. Hiện cơ quan công an đã bố trí lực lượng trực tại bệnh viện, đề phòng Tú tự tử lần thứ hai. Sau khi sức khỏe Tú hồi phục, công an sẽ tiến hành lấy lời khai, điều tra theo quy định.





Cơ quan công an điều tra hiện trường vụ án mạng tại nhà trọ Hoa Mai. Ảnh: LT

Trước đó, rạng sáng 14-2, tại khu ký túc xá DMC 579 (Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ án giết người do mâu thuẫn tình cảm giữa hai sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Hung thủ là Huỳnh Quang Thức sau khi dùng dao Thái Lan đâm bạn gái Huỳnh Ngọc Như A. đã nhảy lầu tự vẫn. Nạn nhân cũng tử vong ngay sau đó. Thức và Như A. là hai sinh viên cùng quê, có quan hệ tình cảm nhưng thường xảy ra cãi vã, xích mích.

LỆ THỦY