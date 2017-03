Giết người tình rồi vùi trong cát phi tang

Những ngày qua, dư luận TP Trà Vinh xôn xao về thông tin một cô gái bỗng dưng mất tích. Tiếp đó, xuất hiện tin đồn cô gái đã bị kẻ thủ ác giết chết, bị chặt ra làm nhiều khúc đem chôn ở nhiều nơi.





Sau hơn 3 tuần tích cực điều tra, cơ quan CSĐT Công an Trà Vinh đã làm rõ vụ việc. Sự thật của vụ mất tích là một vụ án mạng, cô gái đã bị bạn trai giết chết và chôn xác, nhưng là một cái xác nguyên vẹn.





Ngày đầu tháng 10/2013, anh Trần Văn Quang (ở phường 7, TP Trà Vinh) đến Công an phường báo tin đứa cháu ruột cùng sống chung trong gia đình là Trần Thị Đình Ngân (24 tuổi) đã bị mất tích từ trước đó 2 tuần.Bước đầu xác minh, cơ quan Công an được biết vào ngày 13/9, Ngân đi học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tại phường 1, TP Trà Vinh) bằng xe máy. Khi đi, Ngân có mang theo giỏ xách đựng dụng cụ học tập và 2 điện thoại.Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Trà Vinh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an tỉnh điều tra làm rõ.





Cái khó của của vụ án này là Ngân mất tích đến 2 tuần sau gia đình mới báo. Trong khi mối quan hệ của nạn nhân với bạn bè bên ngoài xã hội tương đối nhiều, phức tạp, quá trình xác định hung thủ gặp nhiều khó khăn.





Trong khi cơ quan Công an đang nỗ lực xác minh, điều tra thì nhận được một nguồn tin quan trọng là khoảng 2 tuần lễ trước đó, vào ngày 16/9, người dân phát hiện trước cổng chùa Ba Si (tọa lạc tại ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) có một thanh niên lạ mặt, áo khoác trùm đầu, có biểu hiện nghi vấn chích ma túy.





Khi Công an địa phương đến tìm hiểu thì người thanh niên đã biến mất, để lại gần đó chiếc môtô cùng 1 giỏ xách nữ và bộ quần áo nam. Lập tức, số tài sản vô chủ được chuyển giao Công an huyện Càng Long. Qua tra cứu hồ sơ, Công an huyện Càng Long xác định, chiếc xe môtô này đã đăng ký tại TP Trà Vinh và người đứng tên chính là cô gái mất tích Trần Thị Đình Ngân.





Mở rộng xác minh điều tra các mối quan hệ của Ngân, Công an TP Trà Vinh phát hiện Ngân có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Kim Sophia (24 tuổi, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành). Kim Sophia học cùng lớp 12 hệ bổ túc với Ngân.Nhận định việc mất tích của Ngân liên quan đến Kim Sophia nên chiều 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh mời Kim Sophia về cơ quan điều tra làm việc.





Tại cơ quan điều tra, Kim Sophia khai, anh ta và Ngân có quan hệ tình ái đã 2 năm, gần đây giữa hai người thường xảy ra cự cãi do Ngân nghi ngờ Sophia có quan hệ tình cảm với cô gái khác. Đêm 14 rạng 15/9, Sophia rủ Ngân đi TP Hồ Chí Minh để tìm đường trốn sang Campuchia sinh sống.





Trong lúc phà Cổ Chiên di chuyển từ bờ Trà Vinh sang Bến Tre, Sophia rủ Ngân ra phía sau mũi phà nói chuyện và lợi dụng lúc mọi người không để ý, đã đẩy Ngân xuống sông. Sau đó, Sophia lấy xe của Ngân đi TP.HCM rồi quay về bỏ xe tại chùa Ba Si.Cơ quan điều tra CSĐT quyết định tạm giữ Sophia để tiếp tục điều tra làm rõ. Đại tá Nguyễn Văn Hổ, Trưởng phòng PC45 cho biết: "Qua kiểm tra ở khu vực bến phà và trên phà thì khả năng đối tượng xô nạn nhân xuống phà ít xảy ra, vì bến phà có rất nhiều khung bảo vệ, không thể đối tượng điều nạn nhân đi qua lan can phà để mà xô nạn nhân được, đây là việc rất là khó, hơn nữa chúng tôi xác minh đó là thời điểm nước ương, không có dòng chảy xiết nên nếu giết nạn nhân dưới phà rồi xô xuống dưới sông thì khả năng tìm được xác nạn nhân có thể xảy ra. Trong khi đó, chúng tôi rà soát hết tất cả các khu vực quanh đó thì không tìm thấy xác nạn nhân".





Đối chất lời khai của Sopia với người có liên quan, tổ điều tra nhận định, lời khai của Sophia là gian dối, có ý che giấu tội lỗi. Trước lập luận chặt chẽ, kết hợp với phân tích tình và lý của điều tra viên, Sophia không lý giải được sự bất minh về thời gian trong thời điểm Ngân mất tích. Cuối cùng, Sophia thừa nhận đã bóp cổ Ngân đến chết, sau đó chôn xác trong một khu vườn ở khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh. Chiều 21/10, Kim Sophia chỉ chỗ giấu xác của Ngân và đoàn khám nghiệm của Công an tỉnh tiến hành đào xới phần đất này, phát hiện xác của Ngân bị vùi lẫn trong cát.





Kim Sophia thừa nhận, nguyên nhân giết chết Ngân là do cô đã phát hiện anh ta có quan hệ tình cảm với một cô gái khác và dọa sẽ đưa lên mạng xã hội. Sợ bị mất uy tín nên Sophia ra tay giết chết Ngân.





Theo Công an Nhân dân