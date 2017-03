Giết người, trốn sang Trung Quốc vẫn không thoát

Lê Văn Lực vừa ra tù đầu tháng 7, đầu tháng 8 lại bị bắt vì tham gia giết người



Theo T.Minh (NLĐ)



Khoảng 14 giờ ngày 10-8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Thanh Hóa, do thượng tá Trần Quốc Cường, Phó trưởng phòng, làm tổ trưởng, đã tóm gọn Lê Văn Lực (SN 1987, ngụ xã Hoàng Đại, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), sau nhiều ngày lẩn trốn bên Trung Quốc.Trước đó, vào ngày 30-7, do mâu thuẫn với anh Lê Trọng Nhân (ở thôn Cát Lợi, xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa), Lực đã cùng 2 "sát thủ" khác là Lang Văn Nam và Lê Ngọc Tuấn dùng dao truy sát, giết chết anh Nhân.Sau khi gây án, Lực đã bỏ trốn. Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Lực.Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của công an tỉnh Quảng Ninh cũng như Công an Trung Quốc, ngày 10-8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bắt được Lực.Lực vừa ra tù đầu tháng 7 vừa qua. Hiện phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bàn giao Lê Văn Lực cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra, xử lý.