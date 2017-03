Giết người từ món tiền chuộc 200.000 đồng

Theo kết luận điều tra, Phạm Thành Sơn và Nguyễn Văn Quýt thuê chung phòng trọ tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tháng 3-2013, chị NTPH (bạn gái của Quýt) đến phòng trọ chơi nhưng chỉ có Sơn ở phòng. Lợi dụng lúc H. mất cảnh giác, Sơn mở ví của H. lấy 100.000 đồng và giấy đăng ký xe máy. Đến ngày 13-4, Sơn bàn với Trần Thanh Liêm (tạm trú huyện Bình Chánh) gọi điện thoại cho H. đề nghị chuộc lại giấy đăng ký xe với giá 1 triệu đồng. Qua thương lượng, Liêm giảm tiền chuộc còn 200.000 đồng và hẹn gặp tại ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân.

Sau đó H. kể lại với Quýt nhờ kiếm thêm người đi chuộc giấy xe và làm rõ ai là người trộm cắp. Quýt tìm gặp Vũ và hứa khi xong việc sẽ lo tiền Vũ nhậu.





Vương Hùng và hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Chiều cùng ngày, Quýt cùng H. đến phòng trọ của Vũ. Lúc này Vũ đang nhậu cùng Vương Hùng và sáu thanh niên khác. Vũ đem việc của H. ra nhờ các bạn nhậu tham gia giải quyết. Hùng lấy một con dao xếp dài 25 cm bỏ vào túi rồi cả nhóm đến điểm hẹn. Khi Liêm xuất hiện giao giấy tờ xe thì H. tri hô lên, lập tức Hùng, Quýt chạy đến. Quýt ôm Liêm nhưng Liêm vùng vẫy làm cả hai té xuống đường. Hùng chạy đến móc dao đâm một nhát vào đùi phải làm Liêm gục xuống đường. Sau khi gây án, Hùng cất dao vào cốp xe cùng nhóm bạn tẩu thoát khỏi hiện trường. Hôm sau H. đưa cho Quýt 100.000 đồng để trả công cho Hùng. Riêng nạn nhân Liêm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 14-4, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Hùng và những người có liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an đề nghị truy tố Hùng về tội giết người. Những người còn lại, công an xác định vai trò tham gia vào vụ án hạn chế, không có bàn bạc với Hùng từ trước nên không xử lý hình sự.

TUYẾT KHUÊ