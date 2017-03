Giết người từ một cái vỗ vai

Trần Quốc Thuận



Theo NGỌC LINH (CATP)



Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, trú tại thôn An Xuân 2, xã Xuân An, An Khê, Gia Lai). Chiều 8-12, anh Phong có đến nhậu tại nhà một người cùng thôn, sau đó xảy ra xô xát với các bạn nhậu. Đến rạng sáng 9-12, thấy anh Phong có những triệu chứng lạ, gia đình đưa anh đến Bệnh viện đa khoa thị xã cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.Qua xác minh, Công an thị xã An Khê bắt tạm giam hai đối tượng Trần Quốc Thuận (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trầm (19 tuổi) cùng trú tại thôn An Xuân 2. Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 8-12, Thuận và Trầm đến quán cà phê Minh Trí (cùng thôn) uống cà phê. Tại đây, hai đối tượng đã uống hết một chai rượu Rum, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Thuận và Trầm về nhà anh Quang cùng thôn nhậu tiếp.Cuộc nhậu chưa tàn nhưng do quá say nên Thuận lăn ra ngủ. Đến khoảng 20 giờ, khi chầu nhậu tàn cuộc, Thuận chở Trầm về, cả hai ghé vào quán cà phê Minh Trí để xem bóng đá. Ngồi được một lúc cả hai ra về thì gặp anh Nguyễn Thanh Phong. Thuận vỗ vai anh Phong để hỏi kết quả trận bóng đá. Do bất ngờ, anh Phong đã dùng tay hất vế phía sau trúng Thuận và nắm cổ áo Thuận nói: “Mấy đứa em chơi không được”.Do có chút men trong người, đồng thời nhớ lại mâu thuẫn trước đây nên Thuận đã đấm anh Phong. Trầm cũng lao vào cùng Thuận đánh anh Phong. Khi hai đối tượng bỏ đi, anh Phong về nhà và đến rạng sáng 9-12 chết trên đường đi cấp cứu.Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Phong chết do bị nứt hộp sọ, xuất huyết màng não.Hiện Công an thị xã An Khê đang hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần QuốcThuận và Nguyễn Ngọc Trầm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.