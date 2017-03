Giết người từ những chuyện vô lý

Điều tra viên lấy lời khai của một đối tượng giết người

Cùng làm chung xí nghiệp nên hai chàng đồng hương Nguyễn Thiên (SN 1995) và Trần Quang (SN 1994, quê Nghệ An, tạm trú H.Hóc Môn) thân thiết với nhau như bóng với hình. Một tối mất điện, phòng trọ chật hẹp, nóng nực, đôi bạn cùng nhóm thanh niên nam nữ trong khu tạm trú kéo nhau ra đầu hẻm hóng gió.

Nói chuyện gia đình, công việc hoài cũng chán, Quang liền réo tên cha mẹ Thiên ra để... “giải trí”! Không cự nự, Thiên cũng lôi tên cha mẹ Quang để góp vui. Đùa giỡn được một lúc, Thiên thấy trò này xúc phạm đến đấng sinh thành nên yêu cầu Quang cùng chấm dứt. Mặc, Quang cứ tiếp tục. Nói mãi bạn không nghe, Thiên tức giận bỏ vào nhà lấy dao Thái Lan ra đâm thẳng vào ngực Quang trước sự ngỡ ngàng, hoảng hốt của mọi người. Quang phải đưa đi cấp cứu, Thiên bị CA bắt giữ.

Lê Quốc (SN 1989) dùng mã tấu “xử” anh Phạm Thành (SN 1986, cùng ngụ H.Củ Chi) gây thương tích nặng, xuất phát từ câu nói đùa không đúng lúc của một người bán vé số dạo. Đi bán vé số ngang qua khu phố 5, thị trấn Củ Chi lúc 22 giờ ngày 4-1-2010, thấy có nhóm thanh niên đang đánh bài ăn tiền, K. ghé vào xem. Biết con bạc rất sợ CA nên K. nghĩ ra trò đùa bằng cách la lớn “công an tới” giữa lúc mọi người đang say sưa khiến con bạc, người xem nháo nhác bỏ chạy. Lê Quốc vấp ngã khá đau. Khi biết đó chỉ là trò đùa tinh nghịch, Quốc bực mình cự lại và đôi bên cãi vã. Thấy yếu thế, K. bỏ đi, lát sau quay lại mang theo mã tấu đuổi chém Quốc nhưng được anh Lê Quốc T. (SN 1981, anh trai Quốc) can ngăn, giật lấy mã tấu. Tưởng đã êm xuôi, nào ngờ K. gọi điện kể lại sự việc cho Phạm Thành và L.X.H (SN 1957, ngụ H.Củ Chi) nghe. Hai người cầm theo khúc gỗ, mã tấu đi trả thù giúp bạn và Thành bị Quốc chém gây thương tích.

Chuyện mất mạng của Thái Hoàng Thắng (SN 1991) lại bắt đầu từ cái dây võng. Cùng là nhân viên quán Hồ Lô (P11Q6), Thắng và Trần Quốc Tuấn (SN 1990, cùng ngụ Q6) chơi thân với nhau dù người giữ xe, kẻ phục vụ bàn. 21 giờ 30 ngày 10-3-2010, Thắng mắc võng nằm coi xe. Do quán vắng khách nên Tuấn ra võng Thắng nằm chơi. Mâu thuẫn xảy ra khi sợi dây võng bất ngờ đứt. Thay vì nói chuyện ôn hòa, đôi bạn trẻ lại cãi nhau gay gắt. Tuấn bỏ đi lấy dao Thái Lan giấu trong người quay lại đâm vào ngực bạn rồi bỏ trốn.

Muốn có một cái nghề để kiếm sống nên Trần Đăng Huy (SN 1990), Trần Lý Huỳnh (SN 1990), Nguyễn Vũ Phương (SN 1990, quê Hậu Giang) và Thân Văn Thiện (SN 1988, quê Bắc Giang) cùng chọn học nghề tại cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện thoại tại quận Thủ Đức. Một buổi tối trời mưa, gác trọ trở nên buồn tẻ, cả nhóm mua đồ về lai rai. Được một lúc thì hết rượu, Huy - Thiện rủ nhau góp tiền để cuộc nhậu được tiếp tục. Thiện mở bóp rút tờ 50.000 đồng, Huy không chịu đòi đưa thêm nhưng Thiện than hết tiền. Huy sấn tới giật bóp của Thiện đòi xét nên bị Thiện, Phương phản đối quyết liệt và xảy ra cãi nhau. Thiện, Phương xông vào đánh Huy, Huy chụp được con dao nhíp (dùng để sửa chữa điện thoại) đang để trên bàn đâm Phương bị thương ở cổ, Thiện bị trúng sườn trái. Huỳnh bước tới can ngăn cũng bị Huy đâm gây thương tích vào tay. Được bạn bè đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Thiện tử vong tại bệnh viện.

Những vụ án kể trên không chỉ là bài học đắt giá cho người trong cuộc mà còn là lời cảnh báo chung cho giới trẻ.





Theo H.T (CATP)