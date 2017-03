Giết người vì bị góp ý chuyện ăn nhậu

Chiều 11-5, Công an thị xã Thuận An phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Lương Hoài Giang (27 tuổi, quê An Giang) khi nghi can đang lẩn trốn tại khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, Thuận An).



Hung thủ Giang bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 10-5, anh Nguyễn Văn Lượm (26 tuổi, quê An Giang) đến phòng trọ của người bạn ở phường An Phú (thị xã Thuận An) chơi. Tại đây, anh Lượm thấy phòng kế bên đang ăn nhậu, gây ồn nên anh qua nhắc nhở. Vì đang vui mà bị nói nên Giang cự cãi dẫn đến xô xát.



Lúc này Giang dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người anh Lượm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mọi người đưa anh Lượm đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong vì vết thương quá nặng. Sau khi gây án, hung thủ Giang đã nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau đó, các trinh sát công an đã nhanh chóng truy bắt nghi can. Đến 15 giờ cùng ngày Giang bị bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.