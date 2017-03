Giết người vì cho rằng nạn nhân 'nhìn đểu'

Công an huyện Định Quán ngày 15-3 đã bàn giao Huỳnh Thế Thái (16 tuổi, tên thường gọi là Chuột, ngụ ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) và toàn bộ hồ sơ liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.



Huỳnh Thế Thái được xác định nghi phạm trong vụ trong án vừa xảy tại địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai. Nạn nhân trong vụ án là anh Điểu Minh Sơn (24 tuổi, ngụ ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng, Định Quán).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ, ngày 12-3, tại xã Túc Trưng, trong lúc đi trên đường, anh Điểu Minh Sơn và Thái gặp nhau và xảy ra mâu thuẫn. Thái cho rằng do anh Sơn nhìn đểu mình nên đã dùng dao đâm vào cổ nạn nhân rồi bỏ chạy. Anh Sơn sau đó được đưa đi BV đa khoa Thống Nhất cấp cứu rồi chuyển lên BV Chợ Rẫy. Tuy nhiên, đến sáng 14-3, anh Sơn đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm trực tiếp gây ra vụ án là Huỳnh Thế Thái. Còn Nguyễn Phát Đạt (17 tuổi, ngụ xã Phú Cường) là người chở Thái trong vụ án, nhưng do không phải là người trực tiếp gây mâu thuẫn và đâm anh Sơn nên Đạt được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.