Giết người vì giật đồ cúng cô hồn

Nguyễn Văn Tuấn, đối tượng giết một người do mâu thuẫn trong lúc giật đồ cúng cô hồn tháng 7.



Theo T. Tiến (NLĐO)

Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để điều tra hành vi “giết người”. Nạn nhân là Hồ Hữu Phong (SN 1991).Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 12 giờ ngày 21-8, Tuấn cùng Trần Kim Tài (SN 1999), Nguyễn Văn Nhân, Võ Canh Non (tất cả cùng quê An Giang) đi giật đồ cúng cô hồn. Khi đến nhà 59/42 đường Liên khu 10-11, phường Bình Trị Đông, cả nhóm đứng chờ chủ nhà cúng. Thời điểm này cũng có một nhóm khoảng chục thanh thiếu niên cũng chờ để giật.Trong lúc tranh giành đồ cúng gồm tiền và trái cây do chủ nhà vất ra đường, nhóm đông hơn đã đánh nhóm Tuấn. Ngay lập tức, Tuấn cùng nhóm mình chạy về nơi ở trọ lấy con dao Thái Lan, một cây kéo, một cây gỗ rồi cùng với Tài và Non quay trở lại nơi giật đồ cô hồn tìm nhóm kia trả thù.Khi đến nơi, cả 3 nhìn thấy Phong cùng hai thanh niên đang đẩy chiếc xe máy tại bãi đất trống, cả nhóm tưởng đó là nhóm đã đánh mình nên lao vào đánh đấm.Tuấn cầm dao đâm Phong một nhát vào ngực rồi dùng cây kéo Tài đang cầm để đâm tiếp một nhát khiến Phong bỏ chạy đến trước nhà 145/56 đường Phan Anh rồi gục xuống, sau đó chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.