Giết người vì không được... cởi trần hát đám cưới

Chiều ngày 12-3, Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ cho biết hung thủ sát hại anh Nguyễn Minh Sang (ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) vào tối ngày 11-3 là đối tượng Lê Hoàng Minh (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã đến đầu thú về hành vi giết người.



Theo TTXVN, tối ngày 11-3, Lê Hoàng Minh đến đám cưới của con gái ông Phạm Văn Kẹo (quận Ô Môn) để nhậu nhẹt. Sau khi nhậu say, Minh lao lên sân khấu, cởi trần và dành micrô hát la inh ỏi. Hành động của Minh khiến nhiều người có mặt trong đám cưới bức xúc nên anh Nguyễn Minh Sang tiến lên sân khấu yêu cầu Minh ra về.



Tức giận vì bị anh Sang làm bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ, Minh không những không chiụ về mà còn có những hành động khiêu khích. Tức giận, anh Sang lao lên sân khấu đuổi đánh Minh ngay tại đám cưới.



Minh lao về nhà lấy con dao thủ sẵn trong người rồi quay lại đám cưới để tìm Sang tính sổ. Vừa trở vào đến cổng, Minh lại bị Sang đuổi đánh. Trong lúc giằng co, bất ngờ Minh rút dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào bụng Sang. Do vết thương quá nặng, anh Sang đã tử vong trên đường đi cấp cứu.



Theo B.T.Th (NLĐO)