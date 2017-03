Giết người vì mâu thuẫn lúc mời bia nhận đồng hương

Chiều 2-7,Cơ quanCSĐTCông an tỉnh Bình Dươngđã bắt giữNguyễn Trọng Tuân,Nguyễn Trọng Bình (cùng 24 tuổi)và Hoàng Văn Hiệp (36 tuổi, cùng quêHà Tĩnh) về hành vi giết người.



Nhóm nghi can bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào lúc 21 giờ ngày 6-1,Tuân, Bình, Hiệp nhậu cùng một số người bạn tại quán nhậu gần khu công nghiệp Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An). Lúc đó,NguyễnVăn Chiến,Nguyễn Văn Châu (22 tuổi, quê Nghệ An)đang nhậu cùng một số người bạntại bàn bên cạnh. Nghe thấy nhóm của Chiến nói giọnggần giống mình nênTuân cầm ly bia sang mờilàm quen để nhận đồng hương. Tuy nhiên,trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Đến 23 giờ cùng ngày, nhóm của Tuân cùng đồng bọn về phòng trọnhưngvẫn bực tức chuyện vừa xảy ra nên rủ nhau đến đánh nhóm Chiến đểhả giận.Nhóm Tuân mang theo dao, mã tấu chém nhiều nhát vào người Chiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm nghi can tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng truy tìm các nghi can. Sau nửa năm gây án, nhóm Tuấn bị công an bắt giữ.