Giết người vì mâu thuẫn trong toilet

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa bắt giữ Vũ Xuân Tài (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú phường 25, quận Bình Thạnh) về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án này, Lê Hoàng Nhân (quê Trà Vinh, tạm trú phường 25, Bình Thạnh) cũng bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích. Chiều 3-11, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao hai nghi can cùng hồ sơ ban đầu cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Nạn nhân là anh Trần Hùng Lĩnh (23 tuổi, quê Bình Định) bị Tài đâm bằng vỏ chai bia dẫn tới thương tích mất máu và tử vong vào đêm 30-10, tại một quán nhậu ở phường 25, quận Bình Thạnh.





Hai nghi can Tài và Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Theo lời khai của hai nghi can, trong lúc nhậu Tài đi vệ sinh, tình cờ gặp anh Lĩnh trong toilet đang nói chuyện điện thoại. Do anh Lĩnh có lời lẽ xúc phạm Tài nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhưng được bạn bè can thiệp. Sau chầu nhậu, thấy anh Lĩnh cùng nhóm bạn ra về mà không xin lỗi mình, Tài tự ái, đập vỡ hai vỏ chai bia chạy theo đâm vào người anh Lĩnh. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Lĩnh đã tử vong. Được biết nạn nhân Lĩnh vừa tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.

Sau khi gây án, nhóm của Tài, Nhân và những người bạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh trích xuất hình ảnh do camera ở hiện trường ghi được về hai nghi can có liên quan đến việc gây án. Từ đó có nhân chứng cung cấp một trong hai người này tên Nhân, chủ tiệm hớt tóc ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và quê ở Trà Vinh. Khi cảnh sát đến tiệm hớt tóc thì Nhân đã đón xe về quê dự lễ hỏi người bà con.

Trong đêm 31-10, một tổ cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh lập tức đi Trà Vinh. Rạng sáng 31-10, tổ trinh sát phối hợp Công an xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh rà soát và xác định có một lễ hỏi trên địa bàn. Từ đây tổ cảnh sát hình sự âm thầm tiếp cận, đón lõng bắt giữ Nhân khi đối tượng vừa rời đám tiệc.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định Tài đang đi cùng bạn gái ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công an đã dùng điện thoại của Nhân đấu tranh, vận động Tài ra đầu thú. Sau khi được công an thuyết phục, Tài đã bắt xe về TP.HCM và đến Công an phường 25, Bình Thạnh đầu thú, khai báo hành vi.