Giết người vì... ớt

Công an quận Kiến An - Hải Phòng đang khẩn trương truy bắt hung thủ trong vụ giết người tại quán ốc gần cổng Trường Trung cấp Dạy nghề Xây dựng Kiến An vào khoảng 22 giờ ngày 7-10.

Vào thời điểm trên, 5 thanh niên ngụ ở tổ dân phố Kiến Thiết 1, phường Tràng Minh, quận Kiến An cùng 4 bạn nữ vào quán ốc. Do không ăn cay được, một bạn nữ bảo chủ quán đừng bỏ ớt vào mắm. Nghe vậy, hai thanh niên ngồi bàn kế bên hỏi: “Sao bát của em lại cay hả chủ quán?”. Vũ Văn Đại (SN 1990), người cùng nhóm 4 bạn nữ, đáp lại: “Cay thì cố mà ăn”. Hai thanh niên kia bỏ đi và lát sau quay lại cùng hai thanh niên khác mang theo hung khí, tấn công Đại. Đại bỏ chạy nhưng bị 4 đối tượng này đuổi theo, chém đến chết rồi bỏ trốn. Theo B.Trân (NLĐ)