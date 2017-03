Giết người vì thuốc kích dục

Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Quý (1982, trú P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng) đi chung với nạn nhân Liu đang tìm cách trốn khỏi khách sạn thì bị bắt lại. CQĐT CA tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc điều tra và nghi can số 1 gây ra cái chết của Xu Wen Liu được xác định là Nguyễn Văn Quý, nhưng anh ta một mực quanh co chối tội, khẳng định mình không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đấu tranh và điều tra, ngày 15-4, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý vì hành vi giết người và đến ngày 25-4, Quý mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình...

Hiện trường vụ án. Ảnh: T.T

Xác chết nhiều nghi vấn

Theo nội dung vụ án, lúc 0 giờ 30 ngày 6-4, Nguyễn Văn Quý và anh Xu Wen Liu (1982, người Trung Quốc, tên Việt Nam là Từ Văn Sáu) cùng đến thuê nghỉ trọ tại phòng 501 khách sạn T.X. Hai người đều là nhân viên hợp đồng của Cty CPTM Đại Đông Dương (có trụ sở chính ở đường Hoàng Diệu, Q. 4, TPHCM). Đến 5 giờ 30 cùng ngày, anh Ngô Bá Quốc và Hồ Quốc Huy nghỉ trọ tại phòng 503 (kế bên) hốt hoảng chạy xuống lễ tân báo có một thanh niên chui từ trần nhà xuống phòng họ đang ở kêu cứu. Anh Nguyễn Văn Hoàng, nhân viên bảo vệ khách sạn chạy lên thì thấy phòng 501 khóa.

Nguyễn Văn Quý

Cùng lúc đó thì Quý chạy xuống tầng trệt, trên tay cầm một miếng kính vỡ và đề nghị nhân viên khách sạn bố trí cho anh ta phòng lánh nạn vì đang bị người khách cùng phòng 501 tìm đánh. Thấy vậy, anh Hoàng yêu cầu người thanh niên bỏ miếng kính vỡ rồi đưa vào ngồi tạm trong phòng trực của tổ bảo vệ. Ngay sau đó, anh Hoàng lên kiểm tra thì phòng 501 vẫn khóa chặt, và anh phát hiện phía dưới hành lang sau tầng một có một người nằm bất động. Khi mọi người chạy xuống thì xác định đó là Xu Wen Liu đã tắt thở. Quay trở lại phòng bảo vệ, họ phát hiện Quý đang nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài nên giữ lại và báo CS113 tạm giữ, đưa về CATP Pleiku.

Tạo hiện trường giả che mắt CQĐT

Tại cơ quan CA, Nguyễn Văn Quý một mực không nhận tội. Quý chỉ khai ban đầu rằng, mình là nhân viên bảo vệ đang làm việc cùng nạn nhân Liu tại chi nhánh của Cty CPTM Đại Đông Dương ở H. Ozađao, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia, giáp ranh H. Đức Cơ, Gia Lai). Tối 5-4, Xu Wen Liu rủ Quý đi nhậu và họ lấy xe máy của Cty chạy tắt theo đường rừng qua khu vực biên giới đến xã Móc Đen (H. Đức Cơ) rồi vượt hơn 70km về TP Pleiku để tìm chỗ nghỉ. Quý và Liu chở nhau đến khách sạn T.X và thuê phòng 501. Vào phòng, Quý châm một điếu thuốc “Tài Mà” (một loại thuốc kích dục) và cả hai chuyền tay nhau hút. Lát sau, Xu Wen Liu bất ngờ chồm tới đè lên người Quý nhưng Quý đã đẩy Liu ra. Bị đẩy ra, Liu với lấy gạt tàn thuốc đánh Quý. Trong lúc vật lộn, cào cấu, Quý cắn vào mũi của Liu rồi vùng chạy vào nhà tắm, chốt cửa trốn nên không biết Liu làm gì bên ngoài. Sau đó, Quý đập trần phòng tắm chạy sang phòng 503 kêu cứu.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi anh Xu Wen Liu, xác định nạn nhân chết vì “nghẽn hô hấp do dị vật đường thở”. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do bị chặn đường hô hấp và nơi phát hiện nạn nhân là hiện trường giả nên có thể loại trừ việc bị rớt từ tầng 5 xuống. Tại phòng 501, CQĐT thu giữ 2 điếu thuốc lá nhỏ màu trắng (Quý khai là thuốc Tài Mà).

Đến ngày 25-4, qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Quý mới thú nhận chính là thủ phạm vụ án. Theo lời khai ban đầu, trong lúc hai bên đánh nhau, Quý đã cắn vào mũi và đè anh Liu úp mặt vào gối cho đến khi tắt thở, sau đó cõng xác chết theo cầu thang xuống hành lang tầng một để tạo hiện trường giả. Đồng thời, đến gần sáng thì phá trần chui sang phòng bên vờ kêu cứu nhằm mục đích đánh lạc hướng CQĐT.

Hiện, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ thêm một số tình tiết liên quan trong vụ án.

Theo Lê Duy (Công an Đà Nẵng)