Giết người xong đi xin việc làm để lẩn trốn

Nghi can đang bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ về hành vi giết người là Trần Đông Quốc (29 tuổi, quê Đồng Nai). Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Sang (28 tuổi, quê Tiền Giang).

Quốc cùng Sang quen biết nhau trong thời gian làm nhân viên tại một nhà hàng ở quận 1. Quá trình làm chung, hai người có quan hệ liên quan đến tiền bạc với nhau. Do Sang né tránh không trả tiền cho Quốc nên Quốc tức giận đi tìm Sang để tính sổ.



Mâu thuẫn tiền bạc, Quốc đem dao đi tìm nạn nhân rồi sát hại.

Khoảng 15 giờ chiều 10-5, Quốc thủ sẵn hai con dao trong người, tìm đến nhà bạn gái Sang ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh. Tại đây, Quốc lớn tiếng nói chuyện với Sang nhưng vẫn không giải quyết được. Trong khi tranh cãi, Quốc đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người Sang khiến anh này gục tại chỗ.



Sau khi gây án, Quốc chạy ra xe do Lê Nhựt Tân (24 tuổi, Đồng Nai) chở tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh truy bắt hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 11-5, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được Tân khi người này đang lẩn trốn ở Đồng Nai. Qua đấu tranh khai thác, trinh sát hình sự đã tìm đến một quán ăn tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nơi Quốc mới xin vào làm khống chế bắt giữ Quốc.

Hiện nay, Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ để bàn giao hai nghi can cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.