Giết người yêu cướp tài sản sau khi quan hệ

(PLO)- Ngày 3-2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, huyện Tân Kiên, Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 27-1, người dân phát hiện tại khu đất trống thuộc khu phố 1 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) có một thi thể cô gái nằm dưới một hố đất bị che phủ bằng cành cây. Sau đó họ đã trình báo cơ quan công an.



Nghi can Thanh tại cơ quan công an.

Nhận tin, công an nhanh chóng đến hiện trường, xác định nạn nhân là chị LTH (25 tuổi, quê huyện Thọ Sơn, Thanh Hoá). Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân chết do bị sết cổ, giao cấu trước khi bị giết. Qua sàng lọc công an nhận thấy Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) có quan hệ tình cảm với nạn nhân trước khi xảy ra vụ án nên đã về tận quê của Thanh, bắt người này. Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận có quan hệ tình yêu đương với nạn nhân. Gần đây, Thanh nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với một số người khác nên ghen tuông.

Nghi can khi nhận, tối 24-1 hai người đi xe máy đến bãi đất trống ở phường Tân Phú tâm sự. Sau khi quan hệ, Thanh bóp cổ người yêu đến chết rồi lấy tài sản, phóng xe cướp bỏ trốn về Kiên Giang thì bị bắt giữ.