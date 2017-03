Giết ông nội vì mâu thuẫn với cháu

Vào khoảng 20 giờ ngày 4-8, tại quán cà phê Dạ Thảo, tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê-Gia Lai, Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và Khổng Văn Hiền (SN 1978) cùng trú tại phường An Phú, thị xã An Khê đang ngồi uống cà phê thì xảy ra mâu thuẫn với Đào Minh Thọ (SN 1982), Huỳnh Văn Cảnh (SN 1993), Đào Huy Hoàng (SN 1998), cùng trú tại phường An Phú và Trần Chí Cang (SN 1983), trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê. Hai nhóm đã dùng ghế đánh nhau, Trung và Hiền bỏ chạy.

Sau đó, Cang, Cảnh, Hoàng đến nhà tìm Trung nhưng không thấy, Cang dùng dao chém vào chân ông Nguyễn Văn Hà là cha của Trung. Không dừng lại ở đó, các đối tượng dùng dao tấn công ông Nguyễn Văn Tuôi (SN 1929, là ông nội của Trung) làm ông Tuôi chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã An Khê.

Công an thị xã An Khê phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.