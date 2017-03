Giết rồi treo cổ vợ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 20-11, sau khi đã cùng vợ là chị Điểu Thị Thiện (SN 1972) mua rượu về nhà nhậu thì giữa Điểu Mỹ và chị Thiện đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tranh cãi nhau, Mỹ đã dùng dây vải siết cổ chị Thiện đến chết. Sau khi giết vợ, Điểu Mỹ đã kéo xác chị Thiện xuống nhà bếp và dùng dây treo cổ chị lên cửa nhà để tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Lập xong hiện trường giả, Điểu Mỹ đã đi khỏi nhà. Đến chiều tối, con chị Thiện là cháu Điểu Thị Mai (SN 2002) đi học về thì phát hiện thấy mẹ đã chết trên cửa nhà nên kêu gọi mọi người đến và trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và xác định chị Thiện chết là do bị giết trước đó. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra và đã xác định hung thủ trong vụ án này chính là Điểu Mỹ, chồng chị Thiện.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh.