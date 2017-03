Giết thủ nhang cướp hòm công đức

Công an huyện Thanh Hà, Công an tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo về vụ án giết người cướp tài sản xảy ra đêm 15, rạng sáng 16-11 tại chùa Minh Giám, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương.



Theo đó, sáng 16-11, CSĐT huyện Thanh Hà nhận được tin báo khoảng 9 giờ 15 ngày 16-11, anh Đỗ Văn Nam (sinh năm 1989, ở Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) phát hiện ông Nguyễn Hữu Kích (sinh năm 1940, ở cùng thôn) - người trông chùa Minh Giám ở xã Việt Hồng đã tử vong, miệng bị nhét giẻ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, PC45 Công an tỉnh, VKSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử tử thi. Cơ quan CSĐT xác định cửa chùa gian Tam Bảo bị mở và bị mất một hòm công đức cùng hai chiếc điện thoại di động của ông Kích. Tủ đựng kinh Phật của chùa bị lục soát.

Cơ quan CSĐT cũng đồng thời rà soát các mối quan hệ của nạn nhân có biểu hiện nghi vấn. Trong đó nổi lên là nhóm Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 2001) và Nguyễn Huy Dương (sinh năm 2002) đều trú ở xã Việt Hồng.

Qua rà soát, Cơ quan CSĐT xác định đêm 15-11, Sơn và Dương có mặt tại khu vực chùa Minh Giám. Sáng 16-11, cả Sơn và Dương đều có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì cả hai thuê taxi lên thị trấn Tiền Trung, TP Hải Dương.

Trinh sát đã tiếp cận lái xe taxi và được cung cấp thông tin, khi trả tiền xe, hai người này có rất nhiều tiền mệnh giá khác nhau và chủ yếu là tiền lẻ. Kết hợp với nguồn tin trinh sát kỹ thuật của PC45, Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà xác định đây là hai đối tượng gây ra vụ án và đã bắt được Sơn và Dương tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT thu giữ hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân Kích, 550.000 đồng trong túi của Sơn, 270.000 đồng trong ba lô của Sơn và Dương (tiền mệnh giá chủ yếu 1.000-2.000 đồng).

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Sơn và Dương thừa nhận đã dùng tuýp sắt và then cửa đánh ông Kích tử vong rồi chiếm đoạt tài sản.