Giết trẻ em cướp tài sản để lấy tiền chơi game online

Ngày 14-10-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Vũ Nhân (sinh ngày 3-2-1994, ngụ ấp 4, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm) về hành vi giết người, cướp tài sản. Nguyên nhân ban đầu xác định do Nhân rất mê đánh bida và chơi game online.

Chiều 7-10-2010, ông Nguyễn Văn Hoàng ngụ ấp 3, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đi làm về tới nhà nhưng chưa thấy con tên là Nguyễn Phương Mỹ (SN 2000, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hưng Phong) đi học về nên cùng mọi người tìm kiếm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì phát hiện cháu Phương Mỹ nằm chết dưới ao cạnh đường đi, cách nhà khoảng 150 mét. Tài sản bị mất gồm một đôi bông tai khoảng hai phân vàng 18k. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an Bến Tre cùng lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ. Chỉ trưa đầy 12 giờ, Công an Bến Tre xác định Hồ Vũ Nhân là hung thủ giết người cướp tài sản... Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên Nhân khai nhận, chiều 7-10-2010, Nhân đi chơi tại nhà bạn ở ấp 3, xã Hưng Phong. Trên đường đi Nhân gặp cháu Nguyễn Phương Mỹ đi học về. Thấy trên tai cháu có đeo bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định giết cháu để lấy đôi bông tai. Nhân xô cháu xuống ao cạnh đường đi, gở một chiếc bông tai của cháu (chiếc bông tai thứ hai đã bị rơi mất) rồi bỏ cháu Mỹ ở dưới ao. Sau đó, Nhân đi đến nhà anh Trần Minh Châu Em (còn gọi là Được, sinh năm 1975, ngụ ấp 3, xã Hưng Phong) chơi bida và ngủ luôn trên võng nhà anh Em. Khi ngủ Nhân làm rớt chiếc bông lấy được của cháu Phương Mỹ xuống nền gạch. Đến sáng 8-10-2010, anh Em mở cửa ra thấy chiếc bông nhưng không ai nhận nên lấy cất giữ. Nhân sợ anh Em biết việc giết cháu Phương Mỹ nên không dám nhận lại chiếc bông. Theo thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, hiện đã thu giữ chiếc bông tai là vật chứng của vụ án từ lời khai của Nhân. Riêng chiếc bông còn lại cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm, tuy nhiên tại nơi xảy ra vụ án nhiều bùn đất, quá trình đưa nạn nhân lên bờ nhiều người dẫm đạp, chiếc bông nhỏ nên không tìm được. Khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân Nguyễn Phương Mỹ tử vong do ngạt nước. Gia đình Nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bản thân Nhân rất ham mê bida và game online. Đây chính là động cơ Nhân giết người cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Theo Bá Dũng (CATP)