Giết vợ bằng búa rồi chôn xác xuống nền nhà

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Mỹ Thạnh Đông (Đức Huệ, Long An).

Thông tin ban đầu, giữa ông Phan Tấn Ngọc, 45 tuổi và vợ là bà Phạm Thị L., 44 tuổi ngụ ấp 4 có mâu thuẫn, bà Lan đòi bán nhà và dọn ra ở riêng nhưng ông Ngọc không đồng ý.

Ngày 12-3, nhân lúc 3 người con vắng nhà, ông Ngọc dùng búa đập chết vợ rồi bỏ vào một cái huyệt bằng xi măng đã xây sẵn trong nhà, sau đó dùng bê tông đổ vào hố rồi đậy nắp lại.

Đến tối 16-3, tử thi phân hủy trương lên, bốc mùi hôi thối. Biết không thể thoát tội, ông Ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú.