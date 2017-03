Giết vợ giữa đường vì tưởng "đi làm tiếp viên"

Sau 4 tháng bị tạm giam, những ngày đầu năm 2011, Nguyễn Khánh Hòa, 39 tuổi, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã nhận bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố về tội giết người.



Nạn nhân chung sống với hung thủ gần 5 năm, nhưng cơn ghen trỗi dậy đã khiến Hòa trút cơn giận dữ vào nhát dao oan nghiệt, dẫn đến kết cục bi thảm khi kẻ đếm bước vào trại tạm giam, người thì vĩnh viễn giã từ cuộc sống.



Gần chục năm về trước, Hòa đã có vợ và hai đứa con, nhưng do bất đồng phát sinh trong đời sống tình cảm đã khiến vợ chồng họ phải chia tay. Giữa năm 2005, Hòa chung sống với cô gái ở cùng quê là Nguyễn Thị Liệu, 35 tuổi, nhưng không cưới hỏi, đăng ký kết hôn. Cứ tưởng lần này Hòa đã tìm thấy hạnh phúc, nào ngờ 4 năm sau đó, Hòa phát hiện Liệu thường lui tới những quán bia, karaoke đèn mờ và lắm lúc trở về nhà trong trạng thái có men bia.



Theo Hòa khai báo, người vợ hờ của mình đã kiếm tiền bằng những mối quan hệ sinh hoạt bất chính, nên nhiều cuộc cãi vã xô xát đã xảy ra, nhưng không hiểu sao họ vẫn bấu víu nhau trong cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt.



Mãi đến sáng 29/8/2010, khi nghe thấy cô vợ hờ cùng một phụ nữ rủ nhau vào tỉnh Khánh Hòa dự tiệc cưới của ai đó, cơn ghen tức trong lòng Hòa bùng phát vì nghi ngờ họ rủ nhau đi làm tiếp viên cho những quán bia ôm, đèn mờ.



Khi Liệu rời khỏi nhà, thì Hòa cũng lên xe máy 78N1-6189 bám theo suốt chặng đường 120km. Đến 15h cùng ngày, trong lúc Hòa dừng xe bên đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, thì người bạn gái điều khiển xe máy 79N1-1960 chở Nguyễn Thị Liệu vụt qua rồi ngoặt sang đường Nguyễn Trãi.



Lập tức Hòa tăng tốc xe máy bám theo túm áo người vợ hờ giật lại, khiến hai xe máy và ba người ngã xuống đường. Hòa chồm dậy lao tới đấm đá Liệu túi bụi, sau đó đã dùng dao đâm một nhát vào vai phải, khiến nạn nhân gục ngã.



Trước khi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường, hung thủ đã lấy điện thoại trong túi quần nạn nhân đập vỡ nát. Chị Nguyễn Thị Liệu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, Nguyễn Khánh Hòa đã mua chai thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng mùi hôi làm cho kẻ giết người sợ hãi, nên hắn đi bộ đến gần một cơ sở chế biến hải sản khô ở gần đó kể cho hai nữ công nhân biết hành vi phạm tội và nhờ họ báo Công an địa phương.



Khi Công an xã Cam Hải Tây đến nơi thì Hòa đã lẩn trốn. Và sau hai ngày ở tỉnh Đồng Nai, hắn trở về nhà và đầu thú tại Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên





