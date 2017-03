Giết vợ rồi tự tử nhưng bất thành

(PLO)- Ngày 20-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Trung Tú (26 tuổi, trú huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội giết người.