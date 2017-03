Giết vợ, tạo hiện trường giả phi tang

Sau một thời gian điều tra, kiên quyết tìm ra thủ phạm gây ra cái chết của chị Mồng Thị Thủy (SN 1980) ở xã Cao Minh - Tràng Định - Lạng Sơn, Phòng PC45 Công an Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Ngoan (SN 1985), trú tại thôn Khuổi Lài, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về tội danh Giết người.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình mà Ngoan đã đánh chị Thủy chết. Say đó, y đưa xác chị Thủy ra bờ đường, tạo hiện trường giả chị Thủy bị ngã chết để nhằm che mắt gia đình và họ hàng. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong cái chết của chị Thủy, các trinh sát và điều tra viên phòng PC 45 đã vào cuộc quyết tìm ra thủ phạm. CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi, phát hiện Thủy bị rạn nứt sọ não do bị đánh mạnh vào đầu, bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ của một số nhân chứng khai trùng khớp với sự việc đã xảy ra. Xâu chuỗi lại sự kiện, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn chứng minh có căn cứ pháp luật về hành vi của Triệu Văn Ngoan và đang hoàn tất thủ tục tố tụng của vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Triệu Ngọc Ngoan đã cúi đầu nhận tội. Y bước đầu khai nhận, trong gia đình thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Trong một lần vợ chồng cãi nhau, y đã đánh chết vợ.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

