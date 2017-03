Giết vợ vì… ngủ mơ

Chiều ngày 9-4, Trung tá Hờ Bá Cư – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lương Phò Huyên (SN 1983, xã Keeng Đu, Kỳ Sơn) về hành vi giết người.