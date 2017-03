Gió lớn khiến cây đổ đè chết người

Lúc này, ông Võ Tá Lục (49 tuổi, thôn Nam Bình, xã Thạch Đài) chạy xe máy để về nhà thì gió lớn đã khiến cây ngô đồng bên đường ngã đập vào người và xe. Tai nạn bất ngờ khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa thi thể ông Lục về để làm lễ an táng… Được biết cây ngô đồng trên do người dân trồng nhiều năm nay và gốc cây có nhiều phần đã bị mục nát.

Đ.LAM