Giở trò bậy tại nhà nhân tình

Ngày 11/2, Công an thành phố Yên Bái cho biết vừa ký quyết định khởi tố, tạm giam Hoàng Thế Đoàn, 53 tuổi, để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nghi phạm Hoàng Thế Đoàn.

Theo kết quả xác minh, ngày 31/1 cô bé chưa tròn 16 tuổi tên Trinh đến chơi nhà bác họ ở cùng khu. Không gặp người thân, cô bé chỉ thấy Đoàn (quan hệ tình cảm với chủ nhà) đang dọn dẹp... Nhân lúc nhà vắng người, ông Đoàn đã khống chế, hiếp dâm Trinh.

Mẹ Trinh cho biết thấy con gái hoảng sợ, khóc lóc, máu chảy ướt quần chạy về nên đã gạn hỏi sự tình. "Tôi sang nhà tìm Đoàn, ông ta định bỏ đi nên tôi phải nhờ hàng xóm giữ lại. Sau một lúc quanh co, ông ta nhận đã làm trò bậy với đứa trẻ. Hắn còn định tự sát bằng dao và đập đầu vào tường, may những người có mặt lúc đó kịp ngăn lại, khống chế giao công an".

Theo người mẹ, Trinh không đi học được do tâm sinh lý nhiều lúc không bình thường. Còn ông Đoàn đã có vợ con nhưng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác.

Theo Tuệ Lâm (VNE)