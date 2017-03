Giở trò đồi bại rồi sát hại cô gái tâm thần

Trưa 11/7, trong lúc đang bắt ốc sau vườn của người hàng xóm, ông Huỳnh Văn Phong (ấp 6, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) phát hiện xác một phụ nữ bị vùi vào một đám cỏ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nhận được tin báo của Công an địa phuơng, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo lập đoàn công tác đến ngay hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Qua đó xác định, nạn nhân khoảng 30 tuổi, trên vùng mặt, ngực có nhiều vết bầm, dập do bị đánh; lá lách bị dập. Đặc biệt, trước khi bị giết chết, nạn nhân đã bị hiếp dâm. Công an tỉnh còn phát hiện cách xác nạn nhân không xa, có một bộ quần áo phụ nữ…

Việc truy tìm tung tích nạn nhân được khẩn trương triển khai. Người dân địa phương cho biết, nạn nhân chính là người phụ nữ bị bệnh tâm thần và họ cũng không biết tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán…

Cuộc truy bắt kẻ gây ra vụ trọng án được Phòng PC14 ráo riết triển khai. Qua xác minh và kết quả điều tra bước đầu có đủ cơ sở khẳng định đối tượng gây án là Trần Văn Nhất. Lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện. Nhà ở huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) nhưng Nhất sang thuê nhà trọ ở thị trấn Long Mỹ rồi sống như vợ chồng với một phụ nữ và đã có con chung. Cách nay chưa lâu, sau một lần cự cãi, "vợ" Nhất đã ẵm con đi tìm nhà trọ khác.

Ngày 10/7, Nhất có đạp xe tìm đến phòng trọ nơi "vợ" anh ta đang thuê ở. Bị "vợ" cự tuyệt, Nhất lủi thủi quay xe đạp về rồi nhậu bí tỉ với một vài người bạn. Rạng sáng 11/7, Nhất đạp xe đạp về nhà trọ.

Trên đường, Nhất thấy một phụ nữ đang ngồi trước cửa hàng xe máy Hiệp Hà nên tấp vào gạ gẫm. Khi người phụ nữ chịu lên xe, Nhất chở một mạch về phía sau vườn của một người dân, bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại và bị người phụ nữ này phản đối, chống trả. Nhất điên loạn, trút hết bức xúc lên người phụ nữ vô tội lại bị tâm thần này...