Giở "trò xấu" với cháu nội của bạn

Sau khi tìm cách chuốc rượu cho bạn đến say xỉn, Bình đã giở trò đồi bại với cháu gái của người này. Ngày 12/1, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố, bắt giam Hoàng Thanh Bình (49 tuổi ở phường Thu Thủy) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận đã hai lần giở trò đồi bại với cháu gái của người bạn. Nạn nhân mới 13 tuổi. Hoàng Thanh Bình. Theo đó, năm 2009, khi cháu bé gái này ở nhà một mình đã bị Bình hãm hại. Xong việc, "yêu râu xanh" dọa khiến nạn nhân không được nói với ai. Đến giữa tháng 12/2010, sau khi chuốc rượu cho bạn say, Bình rủ cháu nội của người này đi mua chân giò về nấu cháo. Trên đường đi, người đàn ông 49 tuổi tìm cách thỏa mãn thú tính của mình nhưng đã bị bé gái cưỡng lại. Về đến nhà, lợi dụng lúc ông bạn say và đi ngủ trước, Bình đưa bé gái 13 tuổi vào phòng hãm hiếp. Khi đang hành sự, ông nội của nạn nhân phát hiện sự việc. Theo Nguyên Khoa (VNE)