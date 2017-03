Giữ nguyên mức án đối với trung tá công an đập phá nhà dân

Đêm 23.5.2006, 30 tên côn đồ là đàn em của Tạ Hồng Ngọc, tức Ngọc "xa lộ", cầm búa tạ đập phá căn nhà bên hồ Ba Mẫu theo một hợp đồng với một “đối tác” của Ngọc. Khi xử lý vụ việc này, CQĐT phát hiện Dương Bích Thủy (nguyên Đội phó đội trọng án, PC 14, Công an TP Hà Nội) có liên quan.

Chiều 2.7.2006, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Bích Thủy. Tại phiên sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử ngày 31.5, Dương Bích Thủy bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Tính đến nay, Thủy đã bị giam gần 14 tháng.