Giữ xe vi phạm giao thông, phát hiện 13 cặp ngà voi

Ngày 23-5, qua công tác tuần tra kiểm soát, tại Km 61+300 quốc lộ 10, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện xử lý lỗi vi phạm giao thông đối với xe ô tô khách 12 chỗ, BKS 29T-2246 do Nguyễn Hữu Hồng (sinh năm 1970) ở Quỳnh Lâm, Nghệ An điều khiển và tạm giữ xe.

Đặc biệt, qua kiểm tra đã phát hiện dưới gầm chiếc xe này có cơi nới thêm thùng chứa hàng, trong đó chứa 13 cặp ngà voi nặng 82kg. Hiện nay, lái xe và toàn bộ số ngà voi trên đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Theo Q.Khánh (SGGP)