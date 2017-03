Giữa ban ngày xông vào cửa hàng điện thoại cướp Iphone 5S

Vào khoảng 11h ngày 26-4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Ngô Trung Thành khi đang tuần tra trên đường phú Lợi (phường Phú Hoà. TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì nghe thấy tiếng tri hô “cướp” tại một cửa hàng điện thoại gần đó. Cùng lúc, một thanh niên lái xe máy chạy rất nhanh trên đường. Ngay lập tức hai “hiệp sĩ” lập tức đuổi theo truy bắt.



Nghi can bị bắt giữ.

Khi đến Đại Lộ Bình Dương (thuộc phường Phú Hoà), các “hiệp sĩ” ép xe và khống chế được đối tượng. Ngay sau đó, nghi can được đưa về trụ sở công an phường Phú Hòa để lấy lời khai. Tại đây, nghi can khai tên Phan Văn Lợi (29 tuổi, quê An Giang, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nghi can khai đến cửa hàng điện thoại Nhật Nam, cướp điện thoại hiệu Iphone 5S. Hiện công an phường Phú Hòa đang hoàn tất hồ sơ để có biện pháp xử lý.