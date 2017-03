Giúp chồng đi cướp để thỏa mãn cơn nghiện

(PL)- Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) đã chuyển hồ sơ cùng hai nghi can Nguyễn Hoàng Phi (29 tuổi, ngụ Phú Nhuận) và Nguyễn Thị Thu Yến (vợ của Phi) cho Cơ quan CSĐT Công an quận 1 điều tra về hành vi cướp giật tài sản.