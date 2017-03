Giúp nước bạn phá đường dây buôn bán 40kg cần sa

Trước tình hình đó, lực lượng PCTP ma túy Biên phòng Quảng Bình đã lập chuyên án 408M nhằm triệt phá đường dây ma túy trên. Quá trình điều tra xác minh, các trinh sát thấy nổi lên tên Bun Nhưn. Đây là đối tượng chuyên đứng ra làm trung gian buôn bán heroin, ma túy tổng hợp, cần sa... từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 24-12-2008, nhận được thông tin của đặc tình báo về từ Lào cho biết Bun Nhưn sẽ cùng một số đối tượng ở Bu Ly Khăm Xay (Lào) chuẩn bị tiến hành buôn bán ma túy.

Nhận được tin báo của tổ công tác ngoại biên, Phòng PCTP ma túy Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo trinh sát tiếp tục bám sát, theo dõi đối tượng. Theo đó, phải nhanh chóng xác minh rõ số đối tượng mà Bun Nhưn đã móc nối, số lượng hàng chúng sẽ trao đổi là bao nhiêu và chúng sẽ vận chuyển theo hướng nào... Thông tin về đường dây ma túy trên nhanh chóng được báo về: đối tượng Bun Nhưn đã cấu kết với 3 đối tượng ở Bu Ly Khăm Xay, trong đó có một đối tượng đang là bộ đội của Lào, chúng sẽ vận chuyển ma túy từ Lạc Xao về Thà Khẹc để trao đổi.

Nắm bắt rõ tình hình trên, ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác ngoại biên tại Thà Khẹc (Khăm Muộn) thông báo với lực lượng PCTP ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn thống nhất nội dung để phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây mua bán ma túy trên tại nước Lào.

Sau khi thống nhất với an ninh nước bạn về phương án đấu tranh nhằm bắt quả tang, 18 giờ ngày 27-12-2008, Đội đặc nhiệm PCTP ma túy Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng PCTP ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn phục kích trên đoạn QL12 cách thị xã Thà Khẹc 12km hướng về huyện Ma Hả Xay. Sau nhiều giờ phục kích dưới mưa phùn giá lạnh, thấy từ xa xuất hiện 2 chiếc ô tô hiệu Vi Gô mang BKS Lào là KoKo - 1719, KoCho - 1230 dừng lại có biểu hiện rất khả nghi, lực lượng mai phục nhanh chóng kiểm tra hành chính, phát hiện trên xe có 2 bao tải, bên trong đựng 40 bánh được ép thành hình chữ nhật. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đó là cần sa và đang trên đường chuyển đi bán. 4 đối tượng trên 2 xe gồm: Bun Nhưn Văn Nạ Vông (35 tuổi, ở bản Na Xa Ạt, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Thạo In (40 tuổi), Bun Mi Vin Xắc (26 tuổi) và Xỉ Khay Xẻng Mạ Ni (39 tuổi), cả ba đều ở bản Noỏng Poong (Khăm Cợt, Bu Ly Khăm Xay, Lào), trong đó Xỉ Khay Xẻng Mạ Ni là bộ đội Lào.

Các đối tượng trên nhanh chóng được bàn giao cho Sở An ninh Khăm Muộn để điều tra làm rõ. Các đối tượng khai, đầu tháng 12-2008, Thảo Nỉ (40 tuổi, ở bản Bò Thẻn Thặm Nang Èn, Thà Khẹc, Khăm Muộn) đã nhờ Bun Nhưn đi tìm nguồn cần sa về nhập cho Thảo Nỉ. Bun Nhưn liền điện thoại cho Bun Mi hỏi có hàng không? Bun Mi trả lời có và yêu cầu mang 20 ngàn bạt (tiền Thái Lan) đến đặt cọc thì y sẽ mang cần sa đến cho. Nhưng lúc này Thảo Nỉ không đủ tiền nên phải lùi đến ngày 26-12 mới chuẩn bị đủ. Sau đó, cả hai đưa tiền lên Lạc Xao để đi tìm Bun Mi đặt cọc. Xong việc, Bun Mi bảo Bun Nhưn và Thảo Nỉ về Thà Khẹc chờ, còn y đi mua cần sa, lúc nào xong việc sẽ liên lạc sau.

Nhận tiền xong, Bun Mi tìm đến Thạo Xỉ Khay, Thạo In đưa 20 ngàn bạt trên bảo đi tìm mua 40kg cần sa. Hai đối tượng này tìm đến một người Sủng Lào tên là Thạo Chù mua 40kg cần sa với giá 600 bạt/kg để đưa về bán với giá 1.500 bạt/kg. Mua được cần sa, Bun Mi điện thoại cho Bun Nhưn đến để cùng đưa vào một địa điểm trong rừng đóng thành 40 bánh. Xong việc, Xỉ Khay bốc 40 bánh cần sa lên xe mình đưa về Thà Khẹc giao cho Bun Nhưn và Thảo Nỉ. Nhưng khi vừa dừng lại chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật của nước bạn. Trong quá trình điều tra, lực lượng PCTP ma túy Biên phòng Quảng Bình luôn phối hợp hướng dẫn giúp lực lượng an ninh nước bạn về các biện pháp nghiệp vụ.