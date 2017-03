Giúp việc cũ đến nhà chủ chơi để... trộm đồ

Ngày 24/10, ngay sau khi nhận đơn của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1945, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) trình báo việc mất cắp tài sản gồm đồ trang sức, ngoại tệ và tiền mặt, ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng, công an TP Hạ Long đã lập tức vào cuộc.

Sau khi tiến hành điều tra và rà soát, lực lượng điều tra nhận được thông tin có đối tượng Nguyễn Thế Nhâm (18 tuổi, trú quán tại Quảng Xương - Thanh Hóa), từng là giúp việc của gia đình bà Hồng, đến chơi nhà.

Khoanh vùng các đối tượng, bằng nghiệp vụ điều tra, ngày 25/10, Công an TP Hạ Long đã bắt được Nhâm khi đối tượng đang trên đường từ Hà Nội về Thanh Hóa. Thu giữ được trong người Nhâm gồm 2 dây chuyền, 2 lắc tay, 3 đôi hoa tai, 5 nhẫn vàng, 780 USD, 550 đô la Úc, 150 đô la Singapore; 2.100.000 đồng VN. Tất cả số tài sản trên đã được mang trả lại cho bà Nguyễn Thị Hồng.

Cũng trong ngày 25/10, Công an TP Hạ Long đã tiếp nhận bàn giao từ lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh đối tượng Đỗ Duy Luật, 17 tuổi, trú tại Thủy Nguyên - Hải Phòng là thuyền viên trên tàu vận chuyển hoàng hóa BKS HP2826, trên đường từ Móng Cái về Hải Phòng. Đối tượng tàng trữ trái phép 2 gói nhỏ ma túy và 12,8 kg pháo nổ, có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất. Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Luật theo quy định pháp luật.

Theo Anh Đô - An Bình (Dân trí)