Giúp việc được một ngày đã sát hại ông chủ

Đối tượng Nguyễn Thừa Anh



Buổi tối, ông Hiền không dám ngủ say. Đến khoảng 1h30 sáng 25/9, ông đang nằm trên giường thì bị một nhát dao chém vào vai. Khi Thừa Anh liên tiếp vung dao thì ông Hiền đỡ nhát chém trúng vào kẽ ngón tay cái. Lưỡi dao bổ xuống đầu làm đứt tai trái nạn nhân. Ông Hiền cướp được dao và chém ra phía sau, làm Anh bị một vài vết thương ở đầu.



Lúc này đối tượng đã bỏ chạy vào rừng. Sau khi khoanh vùng lực lượng công an huyện Thanh Chương phối hợp với các huyện lân cận truy bắt thủ phạm. Đến 16h cùng ngày, khi xác định đối tượng xuất hiện tại rừng Thanh Đức, Thanh Chương giáp ranh giữa xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, lực lượng công an Thanh Chương đã ập đến, khống chế bắt gọn đối tượng.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thừa Anh khai nhận, khi đến làm thuê ở nhà ông Hiền, tình cờ đối tượng nghe trộm được điện thoại của ông Hiền gọi cho vợ nói về chuyện tiền, vàng đang cất giấu trong nhà. Từ đấy Thừa Anh nảy sinh ý định giết ông Hiền để cướp tài sản.