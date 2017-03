Giúp xây nhà cho giám đốc, nhân viên chết thảm

Sáng 6/10, Thượng tá Trần Sỹ phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Văn Minh - Nguyên giám đốc Trung tâm Lao động xã hội TP Vinh, về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hiệu quả nghiêm trọng”.



Theo Thượng tá Phàng, ngày 23/2/2011, bị can Minh điều 3 cán bộ của trung tâm và 7 học viên đang cai nghiện về xây nhà cho anh trai của mình là ông Đậu Ngọc Ánh, ở khối 6, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Qúa trình thi công tại đây, không may xảy ra sự cố chập điện làm anh Đậu Minh Huệ cán bộ trung tâm chết ngay tại chỗ. Anh Võ Đình Dũng học viên cai nghiện bị giật rơi xuống đất, phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hai chân bị gãy.





Những vết thương của anh Võ Đình Dũng do điện giật



Hiện anh Dũng đang điều trị tại nhà với hai chân bị cắt cụt, nhiều phần trên cơ thể vẫn bị bỏng nặng, phần da đầu bị cháy đến hộp sọ.

Được biết, quá trình xây dựng ngôi nhà trên không đảm bảo an toàn. Cụ thể, ngôi nhà đang làm chiều cao 6m nhưng đường điện 35KV chạy qua chỉ cách mái nhà 1m.

Theo Hồng Thắng (VTC News)