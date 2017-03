Gọi hai cô bồ cùng đến nhà nghỉ, giết một cô

Trước đó, chiều 18-12, nhân viên nhà nghỉ Sao Mai 1 (đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) phát hiện chị Nguyễn Thị Vân Chi (ngụ Đồng Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh) bị giết trong phòng nghỉ và đồ đạc có dấu hiệu bị lục soát.

Qua điều tra, công an nắm được Linh là người quen cũ của Chi và có mặt tại nhà nghỉ lúc xảy ra vụ án. Ba ngày sau, công an phát hiện Linh cùng bạn gái tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận có quan hệ tình ái với Chi từ vài tháng nay. Sáng 18-12, Linh mượn ôtô chở Chi đến nhà nghỉ thuê phòng trọ. Sau đó, Linh gọi tiếp một bạn gái khác cũng đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ này. Việc làm trên gây mâu thuẫn giữa Linh và Chi dẫn đến cãi nhau. Linh dùng thanh gỗ đập vào đầu Chi bất tỉnh, rồi cầm dao nhọn đâm vào cổ nạn nhân. Sau đó, Linh lục soát đồ đạc của nạn nhân để lấy đi điện thoại di động, tiền và giấy tờ tùy thân rồi bỏ trốn đến khi bị công an bắt giữ.

T.TÚ