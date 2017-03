Gom tiền "ôm" 10 bánh heroin chờ đưa về Thủ đô bán

Rạng sáng 4/4, tiếp tục đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, các đơn vị phối hợp gồm: Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Phòng 2-C47 Bộ Công an; Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La; Công an huyện Mộc Châu; Phòng PC47 Công an thành phố Hà Nội và Cục Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 1 đối tượng, thu 10 bánh heroin.

Giàng A Dơ và tang vật.

Tại Công an huyện Mộc Châu, đối tượng khai là Giàng A Dơ, 33 tuổi, trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Giàng A Dơ khai đã gom một lượng tiền lớn để mua số ma túy trên từ bên kia biên giới mang về nhà cất giữ, chờ cơ hội chuyển xuống Hà Nội bán kiếm lời thì bị bắt.



Theo Huy Thắng - Hiếu Quỳnh (CAND)