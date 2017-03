Gửi clip ‘nóng’ của bạn gái cũ cho tình địch

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Đoàn Trọng Thanh (24 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi chống người thi hành công vụ. Công an cũng củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi làm nhục người khác.





Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Theo điều tra ban đầu, Hòa và Nguyễn Thị N. (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) sống như vợ chồng với nhau đến tháng 8-2015 thì chia tay. Trong khoảng thời gian sống chung, Hòa đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh khỏa thân của chị N. và cảnh nhạy cảm của hai người. Sau khi chia tay, Hòa vẫn lưu giữ các clip, hình ảnh này.

Chia tay, chị N. nảy sinh tình cảm và sống chung với Thanh. Khi biết chị N. có tình mới, Hòa tìm cách níu kéo nhưng bị chị cự tuyệt. Hòa đe dọa sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của chị N. lên mạng để bôi xấu.

Không chỉ đe dọa, Hòa đã gửi những hình ảnh đó đến Facebook của em chị N. và Thanh.

Khi nhận được những hình ảnh này, Thanh rất tức giận và lên kế hoạch đi tìm để đánh Hòa. Theo Công an huyện Bình Chánh, rạng sáng 17-2, Thanh đã nhờ một người tên Đông ném bom xăng vào nhà mẹ của Hòa ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh.

Sau khi “dằn mặt” người nhà của Hòa, đến sáng 18-2, Thanh tiếp tục rủ Nguyễn Thanh Phong (anh của chị N.) và một thanh niên đến nhà Hòa để thanh toán mâu thuẫn. Khi phát hiện nhóm của Thanh vác mã tấu kéo đến, Hòa bỏ chạy.

Đến nhà mà không tìm thấy tình địch, Thanh đã điện thoại hẹn Hòa ra khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) để hai bên giải quyết mâu thuẫn.

Lo sợ bị Thanh đe dọa tính mạng, Hòa đã đến Công an xã Quy Đức trình báo. Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đã bố trí một tổ trinh sát phối hợp cùng công an xã đến hiện trường nhằm ngăn chặn cuộc hỗn chiến của hai bên.





Thanh và Phong tại công an. Ảnh: HT

Khuya 18-2, Thanh, Phong và một thanh niên mang nhiều hung khí như dao, mã tấu, tuýp sắt đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh. Khi thấy Hòa, nhóm của Thanh tấn công nhưng bị trinh sát hình sự kịp thời ngăn chặn.

Tổ cảnh sát hình sự nổ súng chỉ thiên trấn áp, Thượng sĩ Phạm Phúc Tú đến khống chế Phong thì bị Thanh chém mã tấu vào chân.

Thanh và Phong bị bắt giữ, riêng thanh niên đi cùng đã trốn thoát.

Thượng sĩ Phong được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ở chân phải khâu hàng chục mũi.

Công an huyện Bình Chánh đang truy xét các đồng phạm của Thanh và Phong.