Gửi lựu đạn cho người mình yêu

Vụ việc được trình báo đến Công an Q.Ninh Kiều và cơ quan này lập tức mở cuộc điều tra truy tìm thủ phạm. Chị T. cho biết vào khoảng tháng 9.2009, trong lúc học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.Ninh Kiều, có quen với một thanh niên tên Duy, quê Bạc Liêu (không rõ địa chỉ cụ thể). Do tỏ tình với chị T. nhưng không được đáp lại, nên có lần Duy dọa là nếu không đồng ý thì anh ta sẽ giết chết chị để trả thù... Từ lời khai ban đầu của chị T., Công an Q.Ninh Kiều đã tung lực lượng trinh sát xuống Bạc Liêu để truy tìm tung tích của đối tượng tên Duy, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ khác, cơ quan CSĐT sau đó đã xác định được nghi phạm mà chị T. trình báo chính là Đặng Ngọc Duy (19 tuổi, hiện là nhân viên hợp đồng làm việc tại Phường đội Thới Hòa (Q.Ô Môn, TP Cần Thơ).

Khi được cơ quan điều tra triệu tập, Duy đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết, do yêu mà không được đáp lại nên khi biết chị T. tổ chức sinh nhật cho cháu mà không mời mình, Duy đã lén lấy cắp quả lựu đạn để trong tủ của Phường đội Thới Hòa rồi bỏ vào hộp giấy gói quà, sau đó gửi đến nhà chị T. với mục đích hù dọa.

Hiện Công an Q.Ninh Kiều đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Theo Mai Trâm (TNO)