Gửi máy ảnh nhận... viên gạch!

Theo đó, ngày 24.9, nhân viên Công ty CP chuyển phát nhanh Hợp Nhất - chi nhánh tại Quảng Trị (gọi tắt là Công ty Hợp Nhất, TP.Đông Hà) đến trụ sở Công ty Tuổi Hồng nhận một bưu kiện có chứa một máy ảnh hiệu Canon 5D Mark II (giá thị trường khoảng trên 45 triệu đồng) do công ty gửi đi TP.HCM để bảo hành.

Bưu kiện chỉ có viên gạch bên trong khi chuyển đến với đơn vị bảo hành tại TP.HCM - Ảnh do ông Nguyễn Văn Thoải cung cấp

Tuy nhiên, đến sáng 26.9, đơn vị bảo hành máy ở TP.HCM là Công ty Trường Thịnh (Q.Tân Bình, TP.HCM) khi nhận bưu kiện đã phát hiện bên trong không có máy ảnh mà chỉ có... 1 viên gạch lát nền nhà (đơn vị này đã lập biên bản tại chỗ với nhân viên chuyển phát của Công ty Hợp Nhất và có ghi hình lại). “Chúng tôi đã nhiều lần khiếu nại để giải quyết vụ việc nhưng đến ngày 16.10, Công ty Hợp Nhất gửi cho chúng tôi một văn bản nói không có căn cứ để đền bù cho chúng tôi”, ông Thoải nói.



Sau gần 1 tháng thương lượng không có kết quả, ông Thoải đã có tờ trình gửi Công an TP.Đông Hà, kèm theo các bức ảnh chụp bưu kiện lúc mở ra tại TP.HCM, đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên Công ty Tuổi Hồng đóng gói máy ảnh vào bưu kiện và nhân viên Công ty Hợp Nhất đến nhận bưu kiện do camera an ninh của Công ty Tuổi Hồng ghi lại ngày 24.9 cùng một số giấy tờ liên quan; đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.