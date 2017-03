Gửi xe SH bị mất, không được bồi thường

Gần một tháng qua, chị Phạm Thị Bảo Châu (SN 1982, ngụ quận Tân Bình - TPHCM) phải vất vả liên hệ các cơ quan chức năng để nhờ can thiệp việc chị bị mất xe SH khi gửi tại bãi xe lề đường trước địa chỉ 199 Cao Thắng, phường 12, quận 10 - TPHCM. Chiếc xe này chị Châu mua với giá 175 triệu đồng cách đây 4 tháng.

Thông báo ngưng hợp đồng giữ xe được ông Hạnh gửi cho Công ty TNHH MTV TM Thúy Ngọc sau khi xảy ra vụ mất xe SH



Theo trình bày của chị Châu, tối 20-7, chị gửi xe tại bãi xe lề đường để vào dự tiệc ở nhà hàng Đông Hồ, khi ra về thì nhân viên giữ xe thông báo chiếc xe SH BKS 59 P1 41877 của chị bị mất. Công an phường đến lập biên bản ghi nhận sự việc, chủ bãi xe đồng ý bồi thường thiệt hại. “Tuy nhiên sau đó, tôi nhiều lần gọi điện thoại cho chủ bãi xe nhưng họ lại nói là không có tiền và thách tôi đi kiện”- chị Châu cho biết.

Thương lượng bất thành, chị Châu nộp đơn khởi kiện lên TAND quận 10 - TPHCM, đồng thời nộp đơn khiếu nại lên Thanh tra Công an TPHCM trình bày vụ việc. Ngày 16-8, Công an quận 10 đã có buổi làm việc với chị Châu theo yêu cầu của Thanh tra Công an TP.



Được biết, chủ bãi xe nói trên là ông Nguyễn Văn Hạnh, Đội phó Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10. Ông Hạnh thầu bãi xe lề đường trước nhà hàng Đông Hồ 2 từ nhiều năm nay để phục vụ nhu cầu cho khách mua sắm tại chợ đêm Kỳ Hòa và khách dự tiệc tại cụm nhà hàng lân cận. Sau vụ mất chiếc xe SH của chị Bảo Châu, bãi xe do ông Hạnh quản lý cũng ngưng hoạt động. Trao đổi với phóng viên, ông Hạnh khẳng định: “Việc chị Châu mất xe SH không liên quan gì đến tôi, chị Châu muốn khiếu nại gì thì đến cơ quan nơi tôi làm việc. Bây giờ, tôi đang đi chữa bệnh nên không thể tiếp xúc hay trao đổi với phóng viên bất kỳ điều gì”.



Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thúy Ngọc (nhà hàng Đông Hồ 2), nói: “Ông Hạnh đã quản lý bãi xe lề đường trước nhà hàng Đông Hồ 2 nhiều năm nay, chúng tôi đã có hợp đồng giữ xe hẳn hoi với ông Hạnh. Điều khoản hợp đồng ghi rõ, nếu khách vào ăn uống ở nhà hàng bị mất xe thì phía ông Hạnh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Về phía nhà hàng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho thực khách”.



Ngày 28-7, ông Nguyễn Văn Hạnh đã có thông báo gửi Công ty TNHH MTV TM Thúy Ngọc về việc ngưng hợp đồng giữ xe.



Theo luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TPHCM): “Theo điều 559 Bộ Luật Dân sự thì đây là một hợp đồng gửi giữ xe, có xác nhận của hai bên. Đây là hợp đồng đặc thù nên chỉ cần thẻ xe cũng đủ xác nhận. Nếu hai bên không đàm phán được thì người thiệt hại có quyền gửi đơn yêu cầu tòa án quận nơi đặt bãi giữ xe giải quyết”.