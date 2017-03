Hà Giang: Bắt giữ xe tải chở trên 25m3 gỗ trái phép

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hồi 12 giờ ngày 22/9, Phòng PC46 phối hợp với Phòng PC49 Công an tỉnh phát hiện tại khu vực thôn Đồn Điền, xã Yên Cường (huyện Bắc Mê), xe ôtô biển kiểm soát 22L-2792, trên thùng xe chở nhiều gỗ. Qua kiểm tra chủ hàng là Nguyễn Khánh Hùng, sinh 1982, địa chỉ thường trú tại khu Tân Yên, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang).



Khi tổ công tác kiểm tra, chủ hàng đã xuất trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc số hàng trên xe gồm có hồ sơ cấp phép khai thác cấp cho chủ rừng là ông Đặng Văn Thẩu, thôn Bản Túm, xã Yên Cường và một số giấy tờ khác. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế số gỗ chở trên thùng xe 22L-2792 với số lượng gỗ khoảng 25m3 gỗ tròn nhóm VI không có dấu búa kiểm lâm, không có biên bản đóng dấu búa kiểm lâm. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc và yêu cầu lái xe và chủ hàng đưa xe cùng toàn bộ số hàng trên xe về Phòng PC46 - Công an tỉnh để tổ chức điều tra xác minh làm rõ.



Qua xác minh ban đầu, Phòng PC46 - Công an tỉnh xác định: Chủ hàng là Nguyễn Khánh Hùng; lái xe là Nguyễn Văn Bảy, sinh 1984, cư trú tại xã An Tường, Yên Sơn (Tuyên Quang); chủ phương tiện là Nguyễn Minh Dũng, sinh 1976, địa chỉ Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang).







Xe ôtô tải biển kiểm soát 22L-2792 chở trên 25 m3 gỗ không có hồ sơ hợp pháp

Cán bộ, chiến sỹ phòng PC46 - Công an tỉnh kiểm tra số gỗ thu giữ

Toàn bộ số gỗ trên Nguyễn Khánh Hùng đã hợp đồng mua của ông Đặng Văn Thẩu, thôn Bản Túm, xã Yên Cường (huyện Bắc Mê) theo Giấy phép khai thác lâm sản số 364 ngày 5/7/2011 của UBND huyện Bắc Mê. Giấy phép được khai thác 260,53 m3, hiện ông Đặng Văn Thẩu mới khai thác được khoảng 90m3 gỗ.Điều đáng nói ở đây, trên 25m3 gỗ được chủ hàng Nguyễn Khánh Hùng vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ không hề có dấu búa kiểm lâm, không có biên bản đóng dấu búa kiểm lâm. Theo chủ hàng Nguyễn Khánh Hùng trình bày với tổ công tác: Số gỗ chở trên thùng xe không có dấu búa kiểm lâm nào, lý do là dấu búa của Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê bị hư hỏng nên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi để đổi dấu búa mới./.