Hà Nội bắt 7 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép, sử dụng ma tuý

Những người bị bắt gồm: Đào Minh Cường, ở tổ 8, phường Bồ Đề; Vũ Anh Dũng, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm; Đặng Hoài Nam, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa; Những người cùng ở quận Long Biên gồm: Nguyễn Văn Hưng, tổ 15, phường Thượng Thanh; Trần Duy Cường, tổ 7, phường Việt Hưng; Trương Bá Hưng, ở tổ 6, phường Việt Hưng và Trần Tiến Mạnh, ở phường Đức Giang.

Tại hiện trường, tổ công tác thu được 2 súng tự tạo (1 súng dạng bút, có 1 viên đạn của Vũ Anh Dũng và 1 khẩu súng dạng Colt, không nòng, có 6 viên đạn của Đào Minh Cường).

Công an quận Long Biên cũng đã bắt Vũ Văn Chiến ở phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng do bán trái phép chất ma tuý tại khu vực trước nhà nghỉ Ngọc Thắng, thu 31 viên ma tuý tổng hợp, 6,421 gam ketamin và 1 xe máy.

Cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá, làm rõ 2 đối tượng tổ chức đánh bạc tại quán cafe Gooder-47 Đại Cồ Việt. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1 sổ ghi chép cá độ bóng đá và gần 17.700.000 đồng.

