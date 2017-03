Hà Nội bắt được kẻ táo tợn xông vào nhà cướp iPad

Hai đối tượng trên là Hoàng Ngọc Điệp, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phòng 114 C6A phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trần Xuân Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 549 ngõ Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.



Theo điều tra ban đầu, chiều 1/3, Hoàng Ngọc Điệp chở Trần Xuân Tùng trên xe Honda SH đi lòng vòng ở phố Thanh Lương hòng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.



Khi đi qua nhà anh Ngô Quang Tuấn, ở khu Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thấy cửa kính mở, tên Điệp đợi ở ngoài, còn Trần Xuân Tùng xông vào nhà lấy iPhone trên bàn và giật iPad trên tay của con trai anh Ngô Quang Tuấn.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đội 8 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định và bắt giữ Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp vào tối 13/3 khi hai tên này đang trốn tại nhà trọ ở quận Hai Bà Trưng.



Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Xuân Tùng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi và mua ma túy, chúng bàn nhau thực hiện hành vi trộm cắp. Ngoài vụ cướp tài sản trên, hai tên này thừa nhận bọn chúng đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật khác, tang vật chủ yếu là máy tính xách tay và điện thoại đắt tiền.



Trần Xuân Tùng đã từng có 2 tiền án, Hoàng Ngọc Điệp có 1 tiền án 7 tiền sự. Hai kẻ này đều nghiện ma túy, bỏ nhà đi lang thang, thuê trọ ở cùng bạn gái ở quận Hai Bà Trưng.



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra vụ việc./.





Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN)