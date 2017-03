Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung phóng viên

Trước đó, ngày 14/6, trong khi cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý những vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn đường sắt thuộc địa phận huyện Từ Liêm, một số phóng viên đã bị lăng mạ hành hung, cản trở tác nghiệp.









Đối tượng Trần Xuân Thanh vừa bị bắt khẩn cấp sáng 19/6.

Đối tượng Trần Xuân Thanh vừa bị bắt khẩn cấp sáng 19/6.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)



Hai phóng viên bị đối tượng tên Thanh lăng mạ, hành hung là phóng viên Lê Duy Khánh của chương trình truyền hình ATV (thuộc báo An ninh thủ đô) và phóng viên Phạm Hồng Phong - VTC14.Ngay sau khi nhận được công văn của Báo ANTĐ đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ việc hành hung, lăng mạ cản trở phóng viên tác nghiệp của đối tượng Thanh để xử lý theo quy định của pháp luật, CAH Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh vụ việc.9h sáng 19/6, cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Thanh (SN 1975, trú tại thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Theo cơ quan công an, hành vi “Chửi bới, lăng mạ không cho phóng viên tác nghiệp” của Thanh đã phạm vào điều 257 Bộ luật Hình sự.Cùng với lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Thanh, CAH Từ Liêm cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi côn đồ của y.Được biết đối tượng Trần Xuân Thanh đã có 2 tiến án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội chống người thi hành công vụ.